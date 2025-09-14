Volkswagen’den çarpıcı adım! Hollanda’da araç sahiplerine 121 bin lira tazminat ödenecek

Otomotiv dünyasını yıllar önce sarsan “dizel skandalı”nın yankıları hâlâ sürüyor. Alman otomotiv devi Volkswagen, Hollanda’da uzun süredir devam eden hukuki süreçte kritik bir adım atarak üç farklı vakıf ile anlaşmaya vardı.

Car Claim, Diesel Emissions Justice ve Volkswagen Group Diesel Efficiency vakıflarının ortak açıklamasına göre, yalnızca Volkswagen sahipleri değil; aynı dönemde piyasaya sürülen Audi, Seat ve Škoda marka dizel araç kullanıcıları da bu anlaşma kapsamında tazminat hakkı elde edecek.

Söz konusu ödemeler, 2008 ile 2015 yılları arasında üretilen EA189 motorlu araçları kapsıyor. Hollanda’da atılan bu yeni adım ise hem mağdur araç sahiplerine nefes aldıracak hem de yıllardır süren dava sürecinde önemli bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor.

ÖDEME YAPILACAK

2015 yılında ortaya çıkan bu skandalda, Volkswagen’in bazı dizel araçlarında emisyon testlerini manipüle eden özel yazılımlar kullandığı ortaya çıkmıştı. Bu yazılım, laboratuvar testlerinde araçların azot dioksit (NO₂) salınımını düşük göstererek çevreye daha az zarar verdikleri izlenimini yaratıyordu.

Söz konusu sorunu yaşayanlar için başvuru süreci resmen başladı. Yapılan açıklamaya göre, mağdurlara yapılacak ödemeler araç başına 300 ila 2 bin 500 euro arasında değişecek. Güncel kurlara göre bu rakam, yaklaşık 121 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.