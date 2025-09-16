Volkswagen’den çarpıcı adım: Koca bir devir kapanıyor! Şasi değişiyor

Otomotiv dünyası, son yıllarda elektrikli araçların yükselişiyle adeta baştan yazılıyor. Sürdürülebilirlik hedefleri, daha düşük maliyet baskısı ve rekabetin giderek sertleşmesi, dev markaları radikal çözümler aramaya itiyor.

İşte bu noktada, Alman otomotiv devi Volkswagen yeni bir dönüm noktasına imza atmaya hazırlanıyor.

Şirket, Tesla başta olmak üzere birçok rakibinin benimsediği ve sektörde “oyun değiştirici” olarak görülen tek parça şasi üretim teknolojisi, yani Gigacasting yöntemini hayata geçirerek üretim süreçlerini kökten değiştirmeyi planlıyor.

TEK PARÇA ŞEKLİNDE YAPILACAK

Bu stratejik hamleyle birlikte Volkswagen’in hedefi sadece araç üretim maliyetlerini düşürmek değil; aynı zamanda araçların sağlamlığını, dayanıklılığını ve üretim hızını da artırmak.

Tek parça halinde dökülen dev alüminyum parçalar sayesinde hem daha az işçilik hem de daha az montaj parçası kullanılıyor. Bu da hem üretim süresini kısaltıyor hem de uzun vadede daha güvenli, hafif ve verimli elektrikli araçların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Volkswagen'in tek parça şasi teknolojisini ilk olarak 2026'da piyasaya sürmeyi planladığı ID. Polo modelinin batarya çerçevesinde kullanması bekleniyor.

Ardından, MEB+ platformu üzerine inşa edilecek yeni nesil elektrikli otomobillerde hem ön hem de arka şasinin bu yöntemle üretilmesi hedefleniyor. Böylece, eskiden yaklaşık 200 parçadan oluşan bir şasi, yeni teknoloji sayesinde yalnızca üç parçadan meydana gelecek.