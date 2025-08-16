Volkswagen'den tartışmalı karar: Ücret ödemeyenlerin beygir gücü düşürüldü

Dijital abonelik modelleri artık sadece Netflix veya Spotify ile sınırlı değil.

Alman otomotiv devi Volkswagen, bu iş modelini araç performansına taşıdı. Şirket, elektrikli modeli ID.3'ün tam beygir gücünü kullanmak isteyen sürücülerden artık aylık bir ücret talep ediyor.

228 BEYGİR GÜCÜ İÇİN EKSTRA ÜCRET

Normalde 201 beygir güçle listelenen Volkswagen ID.3 Pro ve Pro S modelleri, aslında fabrikadan 228 beygir gücünde çıkıyor.

Sahipler, bu gizli gücü ortaya çıkarmak için aylık bir abonelik ücreti veya ömür boyu kullanım için tek seferlik bir ödeme yapmak zorunda.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YENİ TREND

Volkswagen, bu adımı atan ilk marka değil; daha önce BMW'nin ısıtmalı koltuklar için abonelik sunması büyük eleştiri almıştı.

Şirket, bu yöntemin müşterilere daha fazla esneklik sunduğunu savunsa da otomotiv sektöründe donanım özelliklerinin yazılımla kilitlenerek ek ücrete tabi tutulması tartışmaları alevleniyor.