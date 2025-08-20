Volkswagen'in direksiyonlarla başı dertte: Toplu dava açıldı

Volkswagen'in yıllar önce yenilikçi bir teknoloji olarak sunduğu dokunmatik direksiyon tuşları, şimdi de ABD'deki kullanıcılar tarafından mahkemeye taşındı.

Açılan toplu davada, bu tuşların yalnızca sinir bozucu olmakla kalmayıp, aynı zamanda ciddi bir güvenlik riski taşıdığı iddia ediliyor.

"GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYOR" İDDİASI

Dava dosyasında, sürücünün elinin hafifçe değmesiyle bile çalışan kapasitif tuşların, özellikle Adaptif Hız Sabitleyici sistemini yanlışlıkla açıp kapatabildiği belirtiliyor.

Bu durumun, sürüş esnasında sürücüleri tehlikeli durumlarla karşı karşıya bırakabildiği vurgulanıyor.

VOLKSWAGEN FİZİKSEL TUŞLARA GERİ DÖNÜYOR

Kullanıcılardan gelen yoğun şikayetler üzerine Volkswagen, zaten yeni modellerinde bu dokunmatik Volkswagen direksiyon tasarımından vazgeçip fiziksel tuşlara geri dönmeye hazırlanıyordu.

Açılan bu dava, markanın aldığı eleştirilerin son halkası oldu.