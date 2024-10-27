Volkswagen'in yeni markası Scout Motors, ilk elektrikli araçlarını tanıttı

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Volkswagen, yalnızca ABD pazarına odaklanan yeni markası Scout Motors ile elektrikli araç sektöründe iddialı bir giriş yapıyor.

Markanın ilk iki modeli Traveler SUV ve Terra pikap, arazi yetenekleri ve retro tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

1960'ların ve 70'lerin ikonik Scout modellerinden ilham alan Traveler ve Terra, modern teknolojiyi klasik tasarımla birleştiriyor.

Her iki model de arazi sürüşü için özel olarak geliştirilmiş bir şasiye, sağlam bir arka aksa ve önde ve arkada kilitli diferansiyellere sahip.

GÜÇLÜ ELEKTRİK MOTORLARI VE UZUN MENZİL

Scout Motors, elektrikli motorlarının dört tekerlekten çekiş sistemi üzerinden 1355 nm tork üreteceğini ve Traveler ile Terra'nın 0-100 km/s hıza yaklaşık 3,5 saniyede ulaşacağını belirtiyor.

Her iki modelin yaklaşık 560 km menzile sahip olması bekleniyor. 800V elektrik mimarisi üzerine inşa edilen araçlar, 350kW'a kadar hızlı şarjı destekleyecek ve çift yönlü şarj özelliğine sahip olacak.

Tamamen elektrikli bir araca geçmeye hazır olmayanlar için Scout Motors, her iki modelin de menzilini 800 km'nin üzerine çıkaracak uzun menzil versiyonlarını da sunmayı planlıyor.

Traveler 3.175 kg, Terra ise 4.536 kg çekerken, her iki model de neredeyse bir tonluk yük taşıyabiliyor.

35 inç lastikler, bir fitten fazla yerden yükseklik, yedek tekerlekler ve ağır hizmet tipi vinç gibi özellikler, araçların arazi yeteneklerini tamamlıyor. Ayrıca, her iki model de neredeyse bir metrelik suda ilerleyebilecek.

Scout Motors, üretim araçlarının yazılımlarının modüler bir şekilde oluşturulacağını ve bu sayede her alanın uzaktan güncellenebileceğini belirtiyor.

Bu özellik, araçların gerçek zamanlı teşhis yapılabilmesini ve müşteriler için mümkün olduğu kadar uzun süre güncel kalmasını sağlayacak.

FİYATLAR NASIL OLACAK

Scout Motors, Traveler ve Terra modellerini 60.000 doların altında bir fiyatla piyasaya sürmeyi hedefliyor. Teşviklerle birlikte bu fiyatın 50.000 dolara kadar düşebileceği belirtiliyor.