Volvo: 10 yıl içinde tüm otomobiller elektrikli olacak

Bu yılın başında yeniden Volvo CEO'su olarak göreve başlayan Hakan Samuelsson, otomobil sektörünün geleceğine yönelik iddialı açıklamalarda bulundu.

Samuelsson, sektörün geri dönülmez bir şekilde elektrikliye döndüğünü belirtti.

"10 YIL İÇİNDE HEPSİ ELEKTRİKLİ OLACAK"

CEO Samuelsson, "Yaklaşık 10 yıl içinde otomobillerin hepsi elektrikli olacak ve fiyatları da daha uygun olacak." diyerek net bir tarih verdi.

Ayrıca yeni dönemde iki ya da üç çok güçlü Çinli markanın ortaya çıkacağını ve bunun eski oyuncular için işleri zorlaştıracağını ifade etti.

Bu durumun bir yeniden yapılanma dalgasını tetikleyeceğini belirten Samuelsson, bazı şirketlerin yeni koşullara uyum sağlayıp hayatta kalacağını, diğerlerinin ise kalamayacağını söyledi.

VOLVO'NUN GELECEĞİ: EX60 VE AKILLI EMNİYET KEMERİ

Çinli Geely çatısı altında bulunan Volvo ise bu elektrikli geleceğe EX60 gibi yeni modellerle hazırlanıyor.

106 kWh batarya ile 700 km'nin üzerinde menzil sunması beklenen tamamen elektrikli EX60, markanın bu dönüşümdeki önemli kozlarından biri olacak.

EX60 ayrıca, aracın sensörlerinden gelen gerçek zamanlı verilere ve yolcunun fiziksel özelliklerine göre kendini ayarlayan yeni "çoklu adaptif emniyet kemeri" ile de dikkat çekiyor.

Bu sistem, Volvo'nun güvenlik alanındaki öncülüğünü elektrikli çağa taşıdığının bir göstergesi olarak görülüyor.