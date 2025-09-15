Volvo’dan çarpıcı adım! Koca bir devir kapanıyor: O model artık üretilmeyecek

İsveç merkezli otomobil devi Volvo bir dönemin efsaneleri arasında yer alan station vagon araçları için dikkat çeken bir kararla gündeme geldi.

Son yıllarda SUV modellere yönelip talebin artmasıyla birlikte otomotiv devi, V90 modellerinin fişini çekmeye karar verdi.

Geely bünyesinde yer alan İsveçli üretici, yalnızca V90’ı değil, aynı zamanda diğer station wagonlarını da yavaş yavaş üretimden çekmeye hazırlandığı belirtiliyor.

EYLÜL AYINDA BANTTAN İNİYOR!

Volvo CEO’su Jim Rowan, Autocar’a konuya dair yaptığı açıklamada, son V90’ın eylülde banttan ineceğini duyurdu.

Otomotiv sektöründe büyük bir yankıya neden kararın yanı sıra, V60’ın da ilerleyen dönemde üretimden kalkabileceğinin sinyalini verildi.