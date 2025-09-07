Volvo'nun elektrikli otomobili ES90 üretime girdi

Volvo'nun tamamen elektrikli yeni amiral gemisi modeli ES90, resmi olarak üretim hattına girdi.

İsveçli markanın "en güvenli aracı" olarak lanse edilen model, Çin'in Chengdu şehrindeki fabrikada üretilmeye başlandı ve yakında Avrupa pazarında satışa sunulacak.

700 KM MENZİL VE 20 DAKİKADA ŞARJ

Volvo ES90, 92 kWh ve 106 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle geliyor ve bu sayede 640 ila 700 kilometre arasında menzil sunuyor.

350 kW'lık hızlı şarj desteği sayesinde aracın bataryası yüzde 80 doluluğa sadece 20 dakikada ulaşabiliyor.

680 BEYGİRLİK GÜÇ

E-segmenti liftback model, 245 beygirlik arkadan itişli temel versiyonun yanı sıra 680 beygire kadar ulaşan dört tekerlekten çekişli seçeneklere de sahip.

En güçlü versiyonun 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.9 saniyede ulaşabildiği belirtiliyor.

AVRUPA FİYATI VE İÇ MEKÂN

Volvo ES90'ın Avrupa'da 71 bin 990 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

Kokpitte ise 14.5 inçlik devasa bir dikey dokunmatik ekran ve ince bir dijital gösterge paneli yer alıyor.