WhatsApp'tan yeni gizlilik hamlesi: Mesajlar okunduktan sonra otomatik silinecek

WhatsApp, hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla mesajların okunduğu andan itibaren kısa süre içinde kaybolmasını sağlayan yeni bir sistem geliştiriyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, paylaştıkları özel verilerin sohbet geçmişinde kalıcı olmasının önüne geçebilecek.

Yeni "Okuduktan sonra" seçeneği aktif edildiğinde, gönderilen mesajlar alıcı tarafından okunduktan tam 15 dakika sonra her iki taraftan da otomatik olarak silinecek.

Eğer gönderilen mesaj alıcı tarafından hiç açılmazsa, güvenlik önlemi olarak 24 saatlik süre sonunda sohbetten tamamen kaldırılacak.

Bu sistem, özellikle tek kullanımlık şifreler veya gizli adresler gibi anlık paylaşılması gereken veriler için güvenli bir alternatif sunuyor.

Mevcut 24 saatlik en kısa süreli mesaj silme opsiyonuna göre çok daha katı ve hızlı bir koruma kalkanı oluşturuluyor.

Yeni geliştirilen bu teknoloji, kullanıcıların "okundu" bilgisini kapatmış olmalarından bağımsız olarak sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edecek.

Mesajın açılıp açılmadığını sistem kendi içinde takip ederek 15 dakikalık geri sayımı otomatik olarak başlatacak.

TEST AŞAMASINDA

Şu anda Android beta sürümünde geliştirme aşamasında olan özellik, henüz genel kullanıcı kitlesine veya beta test kullanıcılarına sunulmadı.

WhatsApp, tüm platformlarda stabil bir performans sağlamak için yeni zamanlayıcı üzerindeki teknik incelemelerini sürdürüyor.