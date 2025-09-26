Xiaomi, 2027'de Avrupa otomobil pazarına giriş yapacak

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, otomobil pazarındaki Avrupa macerası için resmi tarihi açıkladı.

CNBC’ye konuşan üst düzey şirket yetkilisi Xu Fei, ürettikleri otomobilleri 2027 yılında Avrupa pazarına sunmaya başlayacaklarını doğruladı.

AVRUPA'YA ÖZEL OTOMOBİL TASARLANMAYACAK

Xu Fei, bu hedef doğrultusunda birçok Avrupa şehrinde mağaza açmayı planladıklarını belirtti.

Ancak Fei, yalnızca Avrupa pazarına özel otomobiller tasarlamayacaklarını, küresel modelleri sunacaklarını ifade etti.

Yetkili ayrıca, gelecekte Avrupa merkezli üretim veya montaj yapabileceklerinin de sinyalini verdi.

CEO'DAN ŞAŞIRTAN TAVSİYE: "RAKİPLERİMİZDEN ALIN"

Xiaomi, Çin'de otomobillerine yönelik inanılmaz derecede yüksek talebe yetişmekte zorlanıyor. Örneğin, son aracı YU7 için bekleme süreleri 56 ila 59 hafta arasında değişiyor.

Bu durumla ilgili bir açıklama yapan Xiaomi CEO’su Lei Jun, üretim kapasitesini artırmaya çalıştıklarını ancak durumun yakın zamanda değişmeyeceğini kabul etti.

Jun, acil araba ihtiyacı olan takipçilerine şaşırtıcı bir şekilde XPeng G7, Li Auto i8 ve Tesla Model Y gibi rakip modelleri değerlendirmelerini önerdi.