Xiaomi, 3. çeyrekte ne kadar para kazandığını açıkladı

Xiaomi, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali raporunu yayınlayarak üst üste dördüncü çeyrekte 14 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Şirket, dünya çapında 43,3 milyon adetlik akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek küresel pazarda ilk üçteki yerini sağlamlaştırdı.

XIAOMI 17 SERİSİNE YOĞUN İLGİ

Özellikle Xiaomi 17 serisi, bir önceki nesil olan Xiaomi 15'in satış rakamlarını neredeyse yüzde 30 oranında geride bırakarak büyük bir başarı yakaladı.

Satışların yüzde 80'inden fazlasını Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri oluştururken, orijinal modelin payı yüzde 20'nin altında kaldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇTA KÂRLILIK DÖNEMİ

Şirketin elektrikli araç sektörü ilk çeyrek kârlılığına ulaşırken, teslimat sayıları da bir önceki çeyreğe göre artış göstererek 108 bin adedi aştı.

Ekim ayında Çin'de satışlar açısından bir numaralı SUV olan Xiaomi YU7, markanın otomotivdeki yükselişini destekledi.

Akıllı ev bölümünde önemli bir dönüm noktasına ulaşan Xiaomi, platformunda artık 1 milyardan fazla bağlı IoT cihazı bulunduruyor.

Şirket ayrıca ilk üç çeyrekte Ar-Ge çalışmalarına 3,3 milyar dolar yatırım yaparak çalışan sayısını rekor seviyeye çıkardı.