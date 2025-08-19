Xiaomi CEO'su, yoğun talep nedeniyle müşterilere Tesla almalarını önerdi

Xiaomi'nin yeni elektrikli SUV'u YU7'nin aldığı rekor siparişler sonrası oluşan uzun teslimat süreleri, Xiaomi CEO'su Lei Jun'dan şaşırtıcı bir açıklamayı beraberinde getirdi.

Lei Jun, bir yılı aşkın süre beklemek istemeyen müşterilere rakip firmaların modellerini, hatta Tesla'yı almalarını tavsiye etti.

REKOR SİPARİŞLER BEKLEME SÜRESİNİ UZATTI

Mayıs ayında tanıtılan Xiaomi YU7, ilk 18 saatte 240 bin adet sipariş alarak inanılmaz bir başlangıç yaptı.

Bu yoğun talep, yeni siparişler için bekleme süresini 56 ila 59 hafta arasına çıkararak müşteri memnuniyetsizliğine yol açtı.

"MODEL Y HARİKA BİR OTOMOBİL, DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ"

Artan şikayetler üzerine açıklama yapan Xiaomi CEO'su, sabırsız müşterilere Xpeng G7 ve Li Auto L8 gibi diğer Çinli markaları önerdi.

En büyük rakiplerinden biri olan Tesla'ya da işaret eden Lei Jun, "Model Y gerçekten harika bir otomobil, değerlendirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

XIAOMI YU7'NİN BAŞARISININ SIRRI

YU7'nin bu başarısı, 35 bin 300 dolardan başlayan rekabetçi fiyatı, şık tasarımı ve 835 kilometreye varan menzil gibi iddialı özelliklerine bağlanıyor.

Aracın küresel pazara sunulduğunda Tesla dahil olmak üzere birçok köklü markaya ciddi bir rakip olacağı öngörülüyor.