Xiaomi, Çinli elektrikli araç pazarında Tesla'yı geçti

Haber Merkezi

Çin'in elektrikli araç (EV) pazarında rekabet kızışıyor. Yerli markalar, Tesla gibi devlere meydan okuyor.

Aralık 2024 satış rakamlarına göre, Xiaomi'nin SU7 modeli, Tesla Model 3'ü geride bırakarak liderliği ele geçirdi.

TÜKETİCİ TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Xiaomi SU7, son dokuz ayda dört kez Tesla Model 3'ü satışlarda geçti. Bu durum, Çinli tüketicilerin yerli markalara ve uygun fiyatlı modellere yöneldiğini gösteriyor.

Mart 2024'te piyasaya sürülen Xiaomi SU7, uygun fiyatı ve çekici özellikleriyle dikkat çekmişti. 26 bin 710 euro'dan başlayan fiyatıyla Tesla Model 3'ten yüzde 10 daha ucuz olan SU7, Çinli tüketiciler için cazip bir seçenek haline geldi.

Tesla'nın Çin'deki Model 3 fiyatlarını yakın zamanda artırması, Xiaomi SU7'nin daha da cazip hale gelmesini sağladı.

YERLİ ÜRETİCİLERİN YÜKSELİŞİ

Xiaomi'nin başarısı, Çinli EV üreticilerinin giderek güçlendiğini gösteriyor. Yerel tüketicilerin ihtiyaçlarını iyi analiz eden ve uygun fiyatlı yüksek kaliteli EV'ler sunan Xiaomi, Tesla gibi uluslararası markalar için ciddi bir rakip haline geldi.

YENİ MODEL GELİYOR: YU7

Xiaomi, 2025'in ortalarında ikinci EV modeli olan YU7 SUV'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tesla Model Y ile rekabet etmesi beklenen YU7, EV pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracak.