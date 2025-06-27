Xiaomi'nin yeni elektrikli otomobili YU7 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil pazarındaki ikinci adımı olan yeni SUV modeli "YU7"yi düzenlediği bir etkinlikle tanıttı.

SU7 sedan modeliyle büyük ses getiren şirket, yeni SUV'u ile tasarım, teknoloji ve performansı rekabetçi bir fiyatta birleştirerek pazarda iddialı bir yer edinmeyi hedefliyor.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS VE 835 KM MENZİL

Xiaomi YU7, performansıyla göz dolduruyor. Dört tekerlekten çekiş imkanı sunan en güçlü versiyonu "Max", 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,23 saniyede ulaşıyor ve 253 km/s azami hıza çıkabiliyor.

Aracın menzili ise CLTC standartlarına göre 835 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Ayrıca, ultra hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 12 dakikada şarj olabileceği belirtiliyor.

ŞIK TASARIM VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İÇ MEKAN

Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki Xiaomi YU7, markanın ilk otomobili SU7'ye benzer şık bir tasarım diline sahip.

Aracın en dikkat çekici özelliği ise iç mekanı. Ön camı boylu boyunca kaplayan devasa bir gösterge ve bilgi ekranı, fütüristik bir kokpit deneyimi sunuyor.

Ayrıca, ön koltuklarda sıfır yerçekimi pozisyonunu destekleyen 12 katmanlı bir masaj sistemi ve araç içinde toplam 36 farklı saklama alanı gibi konfor ve pratiklik odaklı detaylar da bulunuyor.

Xiaomi, yeni elektrikli SUV modelini Çin'de 35 bin 300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu.