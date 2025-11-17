Xpeng’den uzatılmış menzilli SUV: Xpeng G6 EREV

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çinli otomobil üreticisi Xpeng, G6 SUV modelinin menzil uzatıcı (EREV) versiyonu için gerekli başvuruları tamamlayarak teknik detayları gün yüzüne çıkardı.

Resmi belgelere göre yeni G6 EREV, 55,8 kWh kapasiteli bir batarya paketi ile kullanıcılara sunulacak.

HEM BENZİNLİ HEM ELEKTRİKLİ MOTOR

Bu batarya kapasitesi araca saf elektrik modunda 325 kilometrelik bir menzil sağlarken, sisteme Dong'an üretimi 1,5 litrelik turboşarjlı bir benzinli motor destek veriyor.

Arka aksa konumlandırılan 218 kW gücündeki elektrik motoru ise aracı 202 km/s azami hıza ulaştırabiliyor.

TASARIMDA BEV MODELİYLE AYNI ÇİZGİLER TAŞIYOR

Boyutları tamamen elektrikli versiyonla birebir aynı olan araç, 4.771 mm uzunluğa ve fastback tarzı şık bir tavan çizgisine sahip.

Dış tasarımda eğimli ön yüz, gömme kapı kolları ve kesintisiz LED aydınlatma grubu gibi karakteristik detaylar korunuyor.

TOPLAM MENZİL 1.400 KİLOMETREYİ BULABİLİR

Xpeng'in Kunpeng Süper Elektrik Sistemi stratejisinin bir parçası olan modelin, benzinli motor desteğiyle birlikte toplam menzilinin 1.400 kilometreyi bulabileceği öngörülüyor.

Resmi lansman tarihi henüz açıklanmayan aracın yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor.