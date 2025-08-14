Yakıt cimrisi otomobiller listelendi! Bu modeller 1 litre benzini bile boşa harcamıyor

Yeni bir otomobil satın alırken pek çok kişi ilk olarak yakıt maliyetini ortalama bir seviyede tutabilecekleri modelleri gözlerine kestiriyor.

Son yıllarda satışı yapılan sıfır otomobillerin yüzde 62’lik kısmını oluşturan SUV modeller yakıt konusunda pek ekonomik olmasalar da yapılan bir araştırma sonucunda SUV dünyasında yakıt tüketiminde en tasarruflu olan modelleri ortaya çıkardı.

Yakıt masrafını düşürmek isteyen kişiler artık özellikle hibrit modellere yönelmiş durumda. Bakın yakıt tüketimi en düşük orta sınıf SUV modeller hangileriymiş…

BU MODELLER YAKIT CİMRİSİ!

1. Cupra Formentor

Listenin zirvesindeki Cupra Formentor, 1,5 litrelik motoruyla 272 beygir güç üreten şarj edilebilir hibrit bir model. Karma tüketimi yalnızca 0,6 litre.

2. Renault Austral

Tam hibrit versiyonu 4,7 litre ortalama tüketime sahip olan Austral, 160 beygirlik yarı hibrit ve 200 beygirlik tam hibrit seçenekleriyle sunuluyor.

3. Fiat Egea Cross

Dizel motor seçeneğiyle en düşük yakıt tüketen modellerden biri olan Egea Cross, 130 beygir güç üretiyor ve ortalama 4,7 litre yakıyor.

4. Toyota Corolla Cross

1,8 litrelik hibrit motoruyla 100 km’de 5 litre tüketen Corolla Cross, üç donanım seçeneğiyle satışta.

5. Citroen C4

Peugeot 3008 altyapısına sahip hibrit Citroen C4, 5,1 litrelik ortalama tüketim değeriyle öne çıkıyor.

6. Opel Frontera

145 beygir gücündeki hibrit motoruyla 100 km’de 5,3 litre tüketen Frontera, iki donanım seçeneğiyle sunuluyor.

7. Nissan Qashqai

e-POWER tam hibrit teknolojisiyle tek depoda 1.018 km menzil sunan Qashqai, ortalama 5,3 litre tüketiyor.

8. Honda HR-V

1,5 litrelik hibrit motorla gelen HR-V, 239 beygirlik gücüyle dikkat çekiyor. Ortalama tüketimi 5,4 litre olarak öne çıkıyor.

9. Peugeot 3008

1,2 litrelik motor ve hibrit kombinasyonuyla 145 beygir güç sunan Peugeot 3008, ortalama 5,6 litre yakıt harcıyor. Baz donanımda 10 inç dokunmatik ekran, aktif şerit takip ve acil frenleme sistemi standart.

10. Suzuki Vitara

1,4 litrelik benzinli motor ve 48 volt batarya desteğine sahip yarı hibrit sistemle gelen Vitara, 100 km’de ortalama 5,7 litre yakıt tüketiyor.