Yangın riski var: Hyundai, 135 bin otomobilini geri çağırdı

Hyundai, ABD'de 135 binden fazla Santa Fe modelini, marş motorunun hatalı monte edilmiş olabileceği ve kaza anında kısa devre yaparak yangına neden olabileceği riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 15:49
Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, ABD'de popüler SUV modeli Santa Fe için büyük bir geri çağırma programı başlattı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyurulan karar, 135 binden fazla aracı kapsıyor.

SEBEP: HATALI MONTE EDİLEN MARŞ MOTORU

Geri çağırmanın nedeni, yapılan incelemelerde bazı araçlarda marş motorunun hatalı monte edilmiş olabileceğinin tespit edilmesi.

Bu hatanın, özellikle bir kaza anında elektrik kısa devresi riskini artırarak yangına sebep olabileceği belirtildi.

ARAÇLAR ÜCRETSİZ KONTROL EDİLECEK

Hyundai, geri çağırma programı kapsamında 135 bin 386 Santa Fe modelinin bayilerde ücretsiz olarak kontrol edileceğini ve gerekli onarımların yapılacağını duyurdu.

