Yangın riski var: Hyundai, 135 bin otomobilini geri çağırdı

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, ABD'de popüler SUV modeli Santa Fe için büyük bir geri çağırma programı başlattı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından duyurulan karar, 135 binden fazla aracı kapsıyor.

SEBEP: HATALI MONTE EDİLEN MARŞ MOTORU

Geri çağırmanın nedeni, yapılan incelemelerde bazı araçlarda marş motorunun hatalı monte edilmiş olabileceğinin tespit edilmesi.

Bu hatanın, özellikle bir kaza anında elektrik kısa devresi riskini artırarak yangına sebep olabileceği belirtildi.

ARAÇLAR ÜCRETSİZ KONTROL EDİLECEK

Hyundai, geri çağırma programı kapsamında 135 bin 386 Santa Fe modelinin bayilerde ücretsiz olarak kontrol edileceğini ve gerekli onarımların yapılacağını duyurdu.