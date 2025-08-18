Yargıtay'dan emsal karar: Boyasında leke tespit edilen otomobil yenisiyle değiştirilecek

Yargıtay, sıfır otomobil alan tüketicileri yakından ilgilendiren ve emsal teşkil edecek yeni bir karara imza attı.

Yüksek Mahkeme, satın aldığı aracın boyasında üretimden kaynaklı lekeler bulunan bir vatandaşın, otomobilin ayıpsız bir yenisiyle değiştirilmesi yönündeki talebini haklı buldu.

Bu karar, benzer durumlarla karşılaşan binlerce araç sahibi için önemli bir dayanak oluşturacak.

Her şey, Ankara'da yaşayan bir vatandaşın bir bayiden sıfır kilometre bir otomobil satın almasıyla başladı.

Ancak vatandaş, kısa bir süre sonra aracın kaputu, ön çamurlukları, tavanı ve bagaj kapağında çeşitli lekeler olduğunu fark etti.

BAYİ DEĞİŞİMİ KABUL ETMEDİ

Durumu firma yetkililerine bildiren araç sahibine, "lekelerin yıkamadan kaynaklandığı ve bir cila işlemiyle geçeceği" cevabı verildi.

Ancak yapılan cila işlemi sonrasında lekelerin geçmediği görüldü. Bunun üzerine hatasız ve sorunsuz başka bir araç ile değişim talep eden vatandaşın bu isteği bayi tarafından kabul görmedi.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

Hakkını aramak için Ankara 8. Tüketici Mahkemesi'ne başvuran vatandaş, otomobilin "ayıpsız misliyle değiştirilmesi" için dava açtı.

Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu ve lekelerin giderilerek aracın ayıpsız şekilde teslim edildiğini savunarak davanın reddini istedi.

Ancak Tüketici Mahkemesi, davacıyı haklı bularak aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında, araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğu ve bu durumun sıfır kilometre bir araçtan beklenen faydanın elde edilmesini engellediği belirtildi.

Şirketin bu karara itiraz etmesi üzerine dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'ne taşındı ve bölge mahkemesi de yerel mahkemenin kararını yerinde buldu.

YARGITAY KARARI ONADI

Hukuk sürecinin son durağı olan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de, temyiz incelemesi sonucunda değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

Yargıtay kararında, araçtaki ayıbın bir kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına özellikle dikkat çekildi.

YARGITAY'IN GEREKÇELİ KARARI

Yargıtay'ın gerekçeli kararında şu ifadelere yer verildi:

Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Yargıtay'ın bu onama kararı, sıfır otomobillerde ortaya çıkan ve üretimden kaynaklanan "gizli ayıp" durumlarında tüketicinin "yenisiyle değişim" hakkını koruyan önemli bir emsal karar olarak kayıtlara geçti.

Bu karar, benzer sorunlarla karşılaşan diğer araç sahipleri için de hukuki süreçlerde yol gösterici olacak.