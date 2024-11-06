Yeni 2025 Kia Sportage tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Haber Merkezi

Kia Sportage, makyaj operasyonu ile daha modern ve dinamik bir görünüme kavuştu. Markanın yeni tasarım diline uygun olarak güncellenen ön yüz, dikey farlar ve farklı motiflerle süslenen geniş panjur ile dikkat çekiyor.

Alt tamponda yapılan değişiklikler ise Sportage'ın SUV karakterini daha da vurguluyor.

17 ila 19 inç arasında değişen yeni tasarımlı alaşım jantlar ve grafikleri yenilenen LED stop lambaları da aracın dış tasarımındaki diğer yenilikler arasında.

İÇ MEKAN MODERN VE TEKNOLOJİK

Yeni Sportage'ın iç mekanında da önemli değişiklikler göze çarpıyor. Kia'nın diğer yeni modellerinde de kullanılan 12.3 inçlik ekranlardan oluşan kavisli panel, kokpite modern bir hava katıyor.

Fiziksel fonksiyon tuşlarına sahip yeni iki kollu direksiyon simidi, yeni head-up display, ambiyans aydınlatma, daha ince havalandırma menfezleri ve revize edilen vites seçici de iç mekandaki diğer yenilikler arasında.

GÜÇLÜ VE VERİMLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Sportage'ın motor seçenekleri de yenilendi. Giriş seviyesinde 2.0 litre LPG'li motor 146 PS güç üretmeye devam ederken, 180 PS güç üreten 1.6 litre turbo benzinli motorda 7 ileri çift kavramalı şanzımanın yerini 8 ileri otomatik şanzıman aldı. Yeni şanzıman, daha yumuşak ve pürüzsüz vites geçişleri sağlıyor.

Hibrit modelde ise 1.6 litre turbo benzinli motor 180 PS güç üretmeye devam ederken, elektrik motorunun gücü 64 HP'ye çıkarıldı.

Ayrıca, 265 PS'lik şarj edilebilir hibrit motor seçeneğinin de sunulmaya devam etmesi bekleniyor.

FİYATLAR VE ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni Kia Sportage'ın Güney Kore'deki başlangıç fiyatı 20 bin 600 dolar seviyesinde. Yenilenen modelin ilerleyen dönemde diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.