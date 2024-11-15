Yeni Alfa Romeo Junior modelinin Türkiye teslimatları başladı: İşte fiyatı

AA & Ensonhaber

Alfa Romeo, yeni sportif SUV modeli Junior'ın Türkiye teslimatlarına başladı. Junior Elettrica ve Junior Ibrida olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle sunulan araç, şık tasarımı ve ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, Junior'ın Türkiye pazarındaki önemine dikkat çekerek, "Junior'ın ürün gamına katılmasıyla pazarı kapsama oranımız yüzde 52'ye ulaşacak." dedi.

PAZAR PAYINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Junior öncesinde ürün gamlarında yer alan modellerle otomobil pazarının yüzde 38'ini kapsadıklarını belirten Süslü, Junior ile birlikte pazar paylarını yüzde 52'ye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

YENİ NESLİN ALFA ROMEO'SU

Hedeflerinin yeni nesli Alfa Romeo markasına kazandırmak olduğunu ifade eden Süslü, "Junior ile benzersiz sürüş deneyimi, kalite ve sportifliği bir arada sunarak, Alfa Romeo’yu daha fazla otomobil severle buluşturacağız." dedi.

ŞEHİR İÇİ KULLANIM KOLAYLIĞI

Alfa Romeo Pazarlama Müdürü Ali Yalaza ise Junior'un kompakt boyutlarıyla şehir içinde kullanım kolaylığı sunduğunu belirterek, kabin içinin de kullanım alanlarından ödün vermeden tasarlandığının altını çizdi.

Aracın sportif bir deneyim sunduğunu ifade eden Yalaza, "Junior, üst segment oyuncularla rekabet edebilecek nitelikte üç kademeli, ayarlanabilir seviyeli 415 litreye varan bagaj hacmiyle de hayatı kolaylaştırıyor." dedi.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Junior Ibrida, 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21 kW'lık elektrikli motor ile birleştiren hibrit sistemiyle performanstan ödün vermeden düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Junior Elettrica ise yüksek enerji yoğunluğuna sahip 54 kWs batarya ile 156 beygir güç üreterek WLTP ölçümlerine göre birleşik 410 kilometre ve şehir içinde 590 kilometre menzil sunuyor.

100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında batarya yüzde 20'den yüzde 80 kapasiteye 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebiliyor.

FİYATLAR

Junior Elettrica 1 milyon 549 bin 900 TL'den, Junior Ibrida ise 1 milyon 649 bin 900 TL'den başlayan tanıtım fiyatları ile Türkiye'de satışa sunuluyor.

Üst donanım seviyesi Elettrica Speciale 1 milyon 699 bin 900 TL, Ibrida Speciale ise 1 milyon 849 bin 900 TL fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.