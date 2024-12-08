Yeni Audi A5, Türkiye'ye giriş yaptı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Audi, uzun yıllardır en çok satan modellerinden biri olan A4'ün yerini alan yeni A5'i Türkiye'de satışa sundu.

A5 Sedan, S5 Sedan, A5 Avant ve S5 Avant modelleri, Premium Platform Combustion (PPC) üzerine inşa edilen ilk Audi modelleri olma özelliğini taşıyor.

YENİ TASARIM VE ÖZELLİKLER

A5 Sedan ve Avant modelleri, bir önceki nesil A4'e göre 67 mm daha uzun ve 4.829 mm uzunluğa sahip.

Uzun dingil mesafesi ve kısa çıkıntılar, premium bir görünüm ve geniş bir iç mekan sunuyor. Yeni A5, navigasyon sistemi, elektrikli bagaj kapağı ve kablosuz şarj gibi birçok özelliği standart olarak sunuyor.

Yeni A5'in iç mekanında, 11,9 inç Audi sanal kokpit plus, 14,5 inç kavisli Audi MMI panoramik ekran ve 10,9 inç MMI ön yolcu ekranı gibi dijital özellikler dikkat çekiyor. Bu ekranlar, sürücü odaklı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Yeni A5'te Teknoloji Paketi Plus donanımı standart olarak Matrix LED Far ve 10,9 inçlik ön yolcu ekranını içeriyor. Ayrıca, tüm donanım seviyelerinde panoramik cam tavan standart olarak sunuluyor.

Audi A5, kişiselleştirme seçenekleri de sunuyor. Bang & Olufsen Premium Ses Sistemi, elektrikli direksiyon kolon ayarı ve garaj kapısı açma gibi ekstralar, opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

MHEV PLUS TEKNOLOJİSİ

Yeni A5 TDI ve Audi S5 modelleri, MHEV plus teknolojisiyle donatıldı. 48 volt hafif hibrit sistem ve lityum demir fosfat batarya, performansı ve verimliliği artırıyor.

Sistem, şehir dışı yollarda ek güç sağlarken, şehir içi trafikte dur-kalk sırasında tamamen elektrikli sürüş imkanı sunuyor. Rejeneratif frenleme ile enerji geri kazanımı da sağlanıyor.

Yeni A5, kilitleme ve araçtan ayrılma sırasında dinamik ışık efektleri sunuyor. Farlar ve arka lambalardaki ışık hareketleri, estetik bir görünüm yaratıyor.

Opsiyonel dijital ışık imzaları, üç boyutlu tasarımıyla fiziksel ve dijital dünyaları bir araya getiriyor.

AUDI A5 TÜRKİYE FİYATI

Yeni Audi A5, Türkiye'de 4 milyon 195 bin 943 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.