Yeni Audi Q3 Sportback tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Audi, merakla beklenen yeni Q3 modelinin Sportback versiyonunu resmen duyurdu.

Standart Q3'e göre 29 milimetre daha alçak tavanıyla daha sportif bir görünüme sahip olan Yeni Audi Q3 Sportback, geniş motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

MOTOR VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

Araç, 148 beygir gücündeki 1.5 TFSI, 261 beygir gücündeki Quattro çekişli 2.0 TFSI benzinli ve 148 beygir gücündeki 2.0 TDI dizel motorlarla sunulacak.

Ayrıca 268 beygir güç ve 400 Nm tork üreten ve sadece elektrikle 120 kilometre menzil sunabilen bir plug-in hibrit versiyonu da bulunuyor.

YENİ A6 PHEV DE TANITILDI

Audi ayrıca dört silindirli motorları temel alan yeni A6 Sedan ve A6 Avant'ın plug-in hibrit (PHEV) versiyonlarını da tanıttı.

Bu modeller, 20,7 kWh'lik bir bataryayla 111 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunabiliyor.

Yeni Q3 Sportback'in Almanya'daki başlangıç fiyatı 46 bin 500 euro olarak açıklandı.

Araçta, en altta 1.5 litrelik turbo benzinli motorun yer aldığı seçenekler de mevcut.