Yeni Audi Q9, gelecek yıl satışa çıkacak: İşte beklenen özellikler

Alman otomotiv devi Audi, BMW X7 ve Mercedes-Benz GLS gibi modellere rakip olacak yeni amiral gemisi SUV modeli Q9'u 2026 yılında müşterilere sunacağını resmi olarak doğruladı.

Bu model, markanın şimdiye kadarki en büyük Q serisi aracı olacak.

YENİ Q7 DE 2026'DA GELİYOR

Audi'nin geliştirme patronu Geoffrey Bouquot, yeni Q9'un, tamamen yenilenen Q7 ile birlikte önümüzdeki yıl, yani 2026'da geleceğini açıkladı.

On yıldır piyasada olan mevcut Q7, X5 ve GLE karşısındaki kozunu güçlendirmek için nihayet yeni nesline kavuşacak.

Her iki yeni SUV modeli de Audi'nin yeni Premium Platform Combustion (PPC) altyapısı üzerinde yükselecek. Bu platform, A5, Q5 ve A6 gibi diğer modellerle aynı iskeleti taşıyacak.

GÜÇ ÜNİTELERİ

Bouquot yeni modeller hakkında ayrıntılı bilgi vermese de, PPC platformunun benzinli, dizel, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç ünitelerine uygun şekilde tasarlandığı biliniyor.

Bu altyapı menzil uzatıcıları da destekliyor, ancak Audi Q7 veya Q9'un bu teknolojiden faydalanması pek olası görünmüyor.