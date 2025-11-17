Yeni Chery TIGGO 7 Türkiye'de satışa çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Chery, Türkiye’deki ürün gamını genişletmek amacıyla yenilenen TIGGO 7 modelini tüketicilerle buluşturmak için gün sayıyor. Aracın kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunulması planlanıyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE 4 ÇEKER SİSTEM

Yeni nesil TIGGO 7, dört tekerlekten çekişli versiyonuyla geliyor ve kullanıcılara 7 farklı sürüş modu sunuyor.

Çoklu araziye uyum sağlayan sistem, yol koşullarına göre ön ve arka tekerlekler arasındaki torku otomatik olarak ayarlayarak zorlu koşullarda dengeli bir sürüş sağlıyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK DONANIMLARI

Gövdesinin yüzde 60’tan fazlası yüksek dayanımlı çelikten oluşan araç, Euro NCAP standartlarını karşılayan bir koruma sistemiyle geliştirildi.

Tüm versiyonlarda 7 hava yastığı standart olarak sunulurken, dört tekerlekten çekişli modelde diz hava yastığıyla birlikte bu sayı 8'e çıkıyor.

Dış tasarımda elmas dokulu ızgara ve yüzer tavan yapısı dikkat çekerken, iç mekanda panoramik kamera ve HUD ön cam ekranı gibi teknolojiler yer alıyor.

Ayrıca araçta otoyol ve şehir içi senaryolarını kapsayan, şerit takip ve otomatik frenleme gibi özelliklerin bulunduğu 19 farklı ADAS akıllı sürüş destek sistemi mevcut.

Isıtma ve havalandırma özellikli ön koltuklar ile hafızalı sürücü koltuğu, konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

Kabin havasını taze tutan AQS sistemi ve 8 hoparlörlü ses sistemi de aracın dikkat çeken diğer detayları arasında bulunuyor.