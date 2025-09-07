Elektrikli yeni BMW iX3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

BMW, ikinci nesil iX3 modelinin dünya prömiyeriyle birlikte "Neue Klasse" dönemine resmi olarak adım attı.

Bu yeni elektrikli SUV, yepyeni bir tasarım dili, tamamen elektrikliler için geliştirilmiş bir platform ve "süper beyin" olarak adlandırılan gelişmiş bir bilgisayar altyapısıyla BMW için yeni bir vizyonun habercisi.

805 KM MENZİL VE 10 DAKİKADA 370 KM ŞARJ

800 voltluk mimari üzerine kurulan BMW iX3, 108 kWh'lik bataryası sayesinde WLTP ölçümlerine göre 805 kilometreye varan bir menzil sunuyor.

400 kW'lık ultra hızlı şarj desteği ile sadece 10 dakikalık şarjla 370 kilometre menzil kazanmak ve 21 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olmak mümkün.

İÇ MEKÂNDA PANORAMİK EKRAN

Kabinde en dikkat çeken özellik, ön camın alt kısmı boyunca uzanan "Panoramik iDrive" ekranı oldu.

Klima kontrolleri ekrana taşınsa da silecekler, sinyaller ve ses seviyesi gibi temel işlevler için fiziksel düğmelerin korunmuş olması dikkat çekti.

İlk etapta 463 beygir güç üreten çift motorlu iX3 50 xDrive versiyonuyla satışa sunulacak olan aracın başlangıç fiyatı yaklaşık 60 bin dolar olacak.

Yeni BMW iX3'ün üretimi 2026'nın ilk çeyreğinde başlayacak ve araç 2026'nın yaz aylarında bayilerdeki yerini alacak.