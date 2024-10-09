Yeni Hyundai Ioniq 5 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri Hyundai'nin popüler elektrikli modeli Ioniq 5, ülkemizde yollara çıkıyor. Otomobilin fiyatını ve özelliklerini derledik.

Haber Merkezi

Ülkemizdeki elektrikli araç yelpazesine bir yenisini daha ekleyen Hyundai, IONIQ 6 modelini geçtiğimiz aylarda satışa sunmuştu. Şirket, bir yandan da önceki modelleri güncellemeye devam ediyor.

Hyundai'nin son dönemdeki en popüler modellerinden biri olan elektrikli SUV modeli olan Ioniq 5 ise yeni model yılına güncellendi.

YENİ IONIQ 5 TÜRKİYE'DE SATIŞTA

2025 model Ioniq 5, Türkiye piyasasına 1 milyon 895 bin TL'lik fiyatıyla giriş yaptı. Otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

IONIQ 5 ÖZELLİKLERİ

Yeni Ioniq 5, 63 kWh NWC bataryaya sahip ve bu elektrikli güç ünitesi 170 HP güç ve 350 Nm tork üretiyor.

Aracın menzili de bir önceki versiyona kıyasla 56 kilometre artırılarak 440 kilometreye kadar çıktı.

Ioniq 5'te 195 kW DC ve 11 kW AC hızlı şarj desteği de sunuyor. Böylece aracın bataryası, sadece 18 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj edilebiliyor.

Ülkemizde Hyundai Assan tarafından satışa sunulan modelin teslimatlarının bu yıl içerisinde başlaması bekleniyor.