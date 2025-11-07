Yeni Hyundai IONIQ 9 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hyundai, geniş iç hacmi, özgün tasarımı ve ileri elektrikli araç teknolojilerini bir araya getiren tamamen yeni üç sıralı elektrikli SUV modeli IONIQ 9'u Türkiye'de satışa sundu.

Model, Progressive ve Calligraphy olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

HYUNDAI IONIQ 9 - KASIM 2025 FİYAT LİSTESİ

Yeni modelin Progressive 160 kW 4x2 versiyonu 5 milyon 199 bin TL'den başlıyor. Üç sıra koltuklu modelin çift motorlu Calligraphy 226,1 kW 4x4 versiyonu ise 6 milyon 240 bin TL'lik fiyat etiketine sahip.

HYUNDAI IONIQ 9 NELER SUNUYOR

IONIQ 9, altı veya yedi kişilik oturma düzenine olanak tanıyan tamamen düz bir zemin yapısına sahip.

Ön ve ikinci sıradaki Rahatlama Pozisyonlu Koltuklar ekstra konfor sağlarken, sürücü için masaj fonksiyonlu Ergo Motion koltuk bulunuyor.

Calligraphy paketinde yer alan kaydırılabilir Universal Island 2.0 konsolu, 190 mm hareket ederek erişimi kolaylaştırıyor.

Üçüncü sıra koltuklar katlandığında bagaj hacmi 908 litreye ulaşırken, modelde ek olarak ön bagaj (frunk) alanı da sunuluyor.

PERFORMANS, MENZİL VE ŞARJ ÖZELLİKLERİ

Hyundai’nin E-GMP platformu üzerine inşa edilen IONIQ 9, 110,3 kWsa kapasiteli NMC lityum iyon batarya kullanıyor.

Progressive versiyonu 160 kW arka motoruyla 620 km birleşik menzil sunarken, çift motorlu Calligraphy versiyonu 226,1 kW güç ile 600 km menzile ulaşıyor.

IONIQ 9, 350 kW ultra hızlı şarj desteğiyle yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 24 dakikada şarj olabiliyor ve V2L (Vehicle-to-Load) fonksiyonunu destekliyor.

TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK

Modelin kokpitinde 12,3 inç gösterge paneli ve 12,3 inç multimedya ekranından oluşan panoramik kavisli bir ekran yer alıyor. Vites kolu ise direksiyon kolonuna entegre edilmiş durumda.

Güvenlik donanımları arasında Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2 (FCA 2), Şerit Takip Asistanı 2 (LFA 2) ve Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM) gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri bulunuyor. Bluelink hizmetinin ise Türkiye'de henüz aktif olmadığı belirtildi.