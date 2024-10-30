Yeni JAECOO 5 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

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Chery'nin alt markası olan Jaecoo, yeni SUV modeli Jaecoo 5'i resmi olarak tanıttı. Yeni nesil şehirli gençleri hedefleyen Jaecoo 5, özellikle evcil hayvan dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

"İnsan-Evcil Hayvan Dostu Seyahat" konseptini benimseyen araç, evcil hayvanlarla seyahat edenler için benzersiz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

EV-HAYVAN DOSTU ÖZELLİKLER

Jaecoo 5, evcil hayvanların konforu ve güvenliği için özel olarak tasarlanmış uzatılmış koltuklarla donatıldı.

Aracın klima filtresi, evcil hayvan tüylerini etkili bir şekilde engelleyerek kabin içinde temiz bir hava sağlıyor.

Akıllı iklim kontrol sistemi ise gerçek zamanlı ihtiyaçlara göre kabin sıcaklığını otomatik olarak ayarlayarak evcil hayvanların rahat etmesini sağlıyor.

Ayrıca, araçta bulunan antibakteriyel ünite, bakterilerin büyümesini engelleyerek sağlıklı bir ortam sunuyor.

DOĞA KEŞİFLERİ İÇİN İDEAL

Jaecoo 5, sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda doğa keşifleri için de ideal bir araç olarak tasarlandı.

1250 kilogram çekme kapasitesi ve 75 kilogramlık yükleri taşıyabilen portbagajı sayesinde, kullanıcılar seyahat özgürlüğünün tadını çıkarabilirler.

Araçta bulunan şarj portları, bagajda orijinal fabrika kancaları ve çok amaçlı kamp lambaları gibi pratik özellikler, Jaecoo 5'in açık hava aktiviteleri için de uygun olduğunu gösteriyor.

GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ

Jaecoo 5, farklı motor seçenekleriyle sunulacak. 147 hp gücünde 1.6 litre dört silindirli turbo benzinli motor, 147 hp gücünde full hibrit versiyon ve 204 hp gücünde 67 kWsa bataryalı yüzde 100 elektrikli versiyon, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı seçenekler sunuyor.

Jaecoo 5, geniş ve konforlu bir iç mekan sunuyor. 3,2 inçlik entegre eğimli geniş ekran ise akıllı navigasyon, eğlence ve diğer özellikleri bir araya getiriyor.

AVRUPA'DA SATIŞA SUNULACAK

Jaecoo 5'in Avrupa'da 30 bin euro civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. İlerleyen süreçte Türkiye'ye de gelmesi beklenen model, evcil hayvan dostu özellikleri ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.