Yeni Jeep Avenger 4xe Türkiye’de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Jeep'in kompakt SUV segmentindeki tamamen elektrikli yeni modeli Avenger 4xe, hem şehir içi kullanıma uygun çevreci yapısı hem de markanın off-road yeteneklerini birleştiren özellikleriyle Türkiye pazarında satışa çıktı.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 11:00
Jeep’in tamamen elektrikli yeni modeli Jeep Avenger 4xe, Türkiye pazarında resmen tanıtılarak satışa çıktı.

Kompakt SUV segmentinde yer alan model, sıfır emisyonlu yapısıyla özellikle çevre bilincine sahip sürücüleri hedefliyor.

HEM ŞEHİR HEM DE ARAZİ İÇİN TASARLANDI

Şık tasarımı ve sessiz sürüşüyle şehir içi kullanıma uygun bir yapı sunan Jeep Avenger 4xe, aynı zamanda markanın karakteristik dayanıklılığını ve off-road kabiliyetlerini de barındırıyor.

MODERN TEKNOLOJİ VE GÜVENLİK

İç mekanında modern teknoloji ve konfor unsurlarını bir araya getiren Jeep Avenger 4xe, sahip olduğu güvenlik donanımlarıyla da segmentinde iddialı bir konumda yer alıyor.

Jeep, bu yeni modeliyle elektrikli araç pazarındaki büyüme stratejisini güçlendirirken, Türkiye'deki tüketicilere yenilikçi ve sürdürülebilir bir mobilite çözümü sunmayı amaçlıyor.

JEEP AVENGER 4XE TÜRKİYE FİYATI

Yeni Jeep Avenger 4xe fiyatı 2 milyon 544 bin 444 TL'den başlıyor. En üst donanım seviyesi olan Overland ile satışa sunulan modelde 250 bin TL'ye varan takas desteği de mevcut.


