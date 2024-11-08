Yeni Kia Sportage tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

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Kia Sportage, orta dönem güncellemesi kapsamında dış tasarımında ufak değişikliklere uğradı.

Yenilenen ön farlar, daha dikey bir tasarıma sahip ve LED gündüz farları da yeni bir görünüme kavuştu.

Izgara ve ön tampon da donanım seviyesine göre farklılık gösteren yeni bir tasarıma sahip.

Arka tarafta ise stop lambalarının iç grafikleri yenilendi ve tampon da elden geçirildi.

Wolf Gray ve Heritage Blue adlı iki yeni renk seçeneği ve 19 inçe kadar farklı alaşım jantlar da dış tasarımda yapılan değişiklikler arasında.

İÇ MEKAN DAHA TEKNOLOJİK VE KONFORLU

Sportage'ın iç mekanında daha önemli değişiklikler göze çarpıyor. 12,3 inçlik kavisli bilgi-eğlence sistemi ve aynı boyuttaki dijital gösterge paneli yenilendi.

Havalandırma delikleri ve ortam aydınlatması da yeni tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Renkli direksiyon simitleri ve Lounge Brown iç mekan seçeneği de kişiselleştirme imkanlarını artırıyor.

YENİ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Yeni Sportage'da head-up ekran, sürücü izleme kamerası ve parmak izi doğrulama sistemi gibi teknolojik özellikler de sunuluyor.

Sürücü izleme kamerası, sürücünün yola dikkat edip etmediğini kontrol ederken, direksiyondaki sensörler ellerin doğru pozisyonda olup olmadığını algılıyor.

Yeni Sportage'ın en ilginç özelliklerinden biri de "Bebek ve Yürümeye Başlayan Çocuk" sürüş modu.

Bu mod etkinleştirildiğinde, aracın hızlanması daha yumuşak hale geliyor ve böylece arkada oturan bebeklerin veya küçük çocukların rahatsız olması engelleniyor.

Ön aksta kullanılan yeni amortisörler ve ek ses yalıtım malzemeleri de konforu artıran diğer unsurlar arasında.

Sportage'ın 1.6 litrelik turbo benzinli motorunda artık 7 ileri çift kavramalı şanzıman yerine 8 ileri otomatik şanzıman kullanılıyor. Hibrit model ise daha fazla güç üretiyor.

Kia Sportage'daki bu yeniliklerin, önümüzdeki aylarda Kore dışındaki pazarlarda da sunulması bekleniyor.

Türkiye'ye geliş tarihi henüz netlik kazanmasa da 2025 yılı içinde yeni Sportage'ı ülkemizde görmeyi bekleyebiliriz.