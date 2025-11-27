Yeni Opel Astra'dan ilk resmi görseller geldi: İşte beklenen özellikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Opel, kompakt sınıftaki başarılı temsilcisi Astra için yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Marka, daha keskin ve teknik detaylarla donatılan yeni Astra ve Astra Sports Tourer modellerine dair ilk görselleri yayınladı.

YENİ VİZOR TASARIMI VE AYDINLATMALI LOGO

Yeni modelde markanın karakteristik yüzü olan Opel Vizor, eskisinden daha ince ve belirgin bir yapıya kavuşuyor.

Ayrıca Astra tarihinde bir ilk olarak Opel Blitz amblemi aydınlatmalı şekilde sunulacak.

KONSEPT OTOMOBİLDEN İLHAM ALDI

Yeni tasarım, Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo konsept otomobilinin karakteristik unsurlarını ve ışık şeritlerini benimsiyor.

Rüsselsheim'da tasarlanıp üretilen araç, "Alman malı" mühendislik geleneğini sürdürmeye devam edecek.

Opel CEO'su Florian Huettl, yeni modellerin daha hassas tasarım vurgularının yanı sıra yenilikçi teknolojilerle geleceğini belirtti.

Aracın dünya lansmanı ve diğer teknik detayları hakkındaki bilgilerin yakında paylaşılması bekleniyor.