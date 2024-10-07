Yeni Opel Combo Elektrik Türkiye'de satışta: İşte fiyatı Opel'in yeni elektrikli modeli Combo Elektrik, Türkiye'de satışa sunuldu. Aracın fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

AA & Ensonhaber

Opel'in çok yönlü ve pratik modeli Combo, şimdi tamamen elektrikli versiyonuyla Türkiye yollarında.

Emisyonsuz sürüş deneyimi sunan Yeni Opel Combo Elektrik, hem şehir içinde hem de şehir dışında konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor.

Modern Alman tarzını yansıtan yeni model, akıllı çözümleri, yüksek verimli alan kullanımıyla dikkati çekiyor.

Dış tasarımda parlak siyah kapı korumaları, aynı renkteki tavan barları, bagaj kapağının merkezindeki 'Combo' yazısı ve 16 inçlik alaşım jant tasarımı modele modern bir görünüm katıyor.

Combo Elektrik modelinde 10 inçlik renkli dokunmatik ekran ve kablosuz akıllı telefon bağlantı özelliğine sahip sezgisel multimedya bilgi/eğlence sistemi, eğlence seçenekleri ve bağlantı deneyimi sunuyor.

OPEL COMBO ELEKTRİK NELER SUNUYOR

Yeni Opel Combo Elektrik, 346 kilometre (WLTP) menziliyle 80 kilometre daha fazla yol kat edebiliyor.

Bu yüksek menzil, tamamen elektrikli güç aktarım sisteminin daha da geliştirilmesi ve düşük sıcaklıklarda batarya menzilinin korunmasına yardımcı olan yüksek verimli ısı pompası sayesinde gerçekleşiyor.

Ayrıca, bataryanın pratik şekilde zemin altına yerleştirilmesi sayesinde yolcular, kabinde örnek oluşturacak nitelikte geniş bir alana sahip olabiliyor.

136 HP (100 kW) güç ve 270 Nm tork üreten elektrikli motora sahip model, 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Buna ek olarak, sürücüler kişisel tercihlere bağlı olarak Eco, Normal ve Power sürüş modları arasında seçim yapabiliyor.

Ayrıca, 100 kW DC hızlı şarj istasyonunda yaklaşık 30 dakikada batarya kapasitesi yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor.

Yeni Combo Elektrik, 18,0 kWh/100 km'lik ortalama enerji tüketimi (WLTP'ye göre) ile son derece verimli bir sürüş sunuyor.

Beş kişilik alan sunan model, 4,4 metrelik uzunluğuyla yükleme alanı sağlıyor. Bagaj kapağındaki ayrı açılan cam gibi özellikler, kargo alanına erişimi kolaylaştırıyor.

OPEL COMBO ELEKTRİK TÜRKİYE FİYATI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, emisyonsuz bir sürüş deneyimi sunan Combo Elektrik, edition donanım seviyesiyle 1 milyon 749 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.