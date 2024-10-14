Yeni Opel Grandland, ocakta Türkiye'de satışa çıkacak

Haber Merkezi

Opel, tamamen elektrikli yeni Grandland modelini birkaç ay önce tanıtmıştı.

Opel'in Experimental konsept otomobilinde yer alan birçok tasarım özelliği ilk kez seri üretim bir modelde kullanılıyor.

Yenilikçi özellikler arasında, ön bölümün orta kısmında yer alan aydınlatmalı 'Şimşek Logosu'na sahip yeni 3D Vizör ve arka kısımda aydınlatmalı 'OPEL' yazısı bulunuyor..

OCAKTA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Opel'in SUV kategorisinde yer alan amiral gemisi modeli Grandland yeni nesilde tamamen elektrikli güç ünitesine kavuştu ve Avrupa yollarına da çıkmaya başladı.

Alman firmanın, yeni otomobilini Ocak 2025'ten itibaren Türkiye'de satışa çıkaracağı açıklandı. Yeni Garland ilk aşamada içten yanmalı, hibrit ve elektrikli seçeneklerle gelecek.

Yeni Grandland, sıfır emisyonlu olarak 700 kilometreye varan menzile sahip olacak. Otomobil, hızlı şarj istasyonlarında batarya kapasitesinin yüzde 80'ine yaklaşık 26 dakikada ulaşacak.

Diğer öne çıkan yenilikçi özellikler arasında ise 50 binden fazla ayrı bileşenden oluşan yeni Intelli-Lux Pixel Matrix HD aydınlatma sistemi, elektrikli araçlar için geliştirilen yeni STLA Medium platformu ve 98 kWh güç sağlayan yeni düz batarya paketi yer alıyor

Hafifçe sürücüye dönük olarak tasarlanan 16 inçlik merkezi ekran ve yüksek orta konsol ise sportif bir his oluşturuyor.

Direksiyonun arkasında yer alan geniş ve tamamen dijital gösterge grubu, temel bilgileri sağlayarak sürücünün sürüş keyfine odaklanmasına imkan tanırken Intelli-HUD head-up display sayesinde sürücünün gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmıyor.

Sürücüler, Pure Mod'u manuel veya otomatik olarak etkinleştirerek gösterge panelini sadeleştirme seçeneğine de sahip.

Yeni Opel Grandland müşterileri, tamamen elektrikli Grandland Elektrik seçeneği ile beraber 48V Mild-Hybrid versiyonu da tercih edebilecek.

Tamamen elektrikli ve emisyonsuz olarak yaklaşık 85 kilometre menzil (WLTP) sunan yeni Grandland Plug-in Hybrid ve 48V Mild-Hybrid teknolojisine sahip yeni Grandland Hybrid, tüketimi ve karbon emisyonunu sınırlandırarak çevreci yönünü gösteriyor.