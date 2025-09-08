Yeni Porsche 911 Turbo S tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Alman spor otomobil devi Porsche, efsanevi modeli 911 Turbo S'in yeni neslini resmi olarak tanıttı.

Yeni Porsche 911 Turbo S, elektrik destekli bir hibrit sisteme geçiş yaparak 701 beygir güce ulaştı ve şimdiye kadar üretilmiş en güçlü Turbo S ünvanını aldı.

HİBRİT SİSTEM VE 2,4 SANİYELİK HIZLANMA

Aracın gücü, 3.6 litrelik altı silindirli motora eklenen iki adet elektrik destekli turbo (eTurbo) ve sekiz vitesli şanzımana entegre edilen bir elektrik motorundan geliyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan yeni model, 0'dan 96 km/s hıza sadece 2,4 saniyede ulaşabiliyor.

PİSTTE VE YOLDA DAHA İDDİALI

Yeni Porsche 911 Turbo S, Nürburgring pistinde yerini aldığı modelden 14 saniye daha hızlı bir tur atmayı başardı.

Yaklaşık 270 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olan araç, hem Coupe hem de Cabriolet formlarında sunuluyor.