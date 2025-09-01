Yeni Renault Clio için geri sayım başladı: İşte tanıtım tarihi

Renault’nun B segmentindeki en popüler modellerinden biri olan Clio, yenilenen yüzüyle otomobil severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Marka, Yeni Renault Clio'nun merakla beklenen dünya prömiyerinin 8 Eylül 2025'te yapılacağını açıkladı.

YENİ TASARIM VE TEKNOLOJİLERLE GELİYOR

Yeni nesil Clio'nun, Renault’un güncel tasarım dilini taşıması ve iç mekânda daha modern bir dijital kokpit ile donatılması bekleniyor.

Ayrıca elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinin yanı sıra gelişmiş sürüş destek sistemlerinin de modelde öne çıkacağı konuşuluyor.

AVRUPA'DA SADECE HİBRİT MOTORLA SATILACAK

Yeni modelle ilgili en radikal karar motor seçeneklerinde alındı; yeni Renault Clio Avrupa'da artık sadece hibrit motorla satılacak ve tamamen benzinli seçenekler ürün gamından kaldırılacak.

Bu stratejinin arkasında, Avrupa Birliği'nin giderek sıkılaşan emisyon hedefleri yatıyor.

FİYAT VE SATIŞ PLANLARI DA AÇIKLANACAK

Renault’un, 8 Eylül'deki lansmanda aracın Avrupa pazarındaki satış planları ve fiyat politikasına dair de detaylar paylaşması bekleniyor.

Yeni Renault Clio'nun, bu yeniliklerle kompakt sınıftaki güçlü konumunu daha da sağlamlaştırması hedefleniyor.