Yeni Renault Clio tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Fransız markanın en başarılı modeli olan Renault Clio, altıncı nesliyle bugüne kadarki en iddialı değişimini geçirdi.

Yeni model, B segmentinde olmasına rağmen daha agresif ön tasarımı, keskin farları ve geleneksel gizlenmiş arka kapı kollarıyla güçlü bir görünüm sunuyor.

Aracın yaşam alanı tamamen elektrikli Renault 5'in izinden gidiyor; üst donanımlarda 10,1 inçlik çift ekranlı kokpit yer alıyor.

Eski dikey tablet ekran tarihe karışırken, büyük otomatik vites kolu da direksiyon kolonuna taşınmış durumda.

DİZEL BİTTİ, YERİNE GÜÇLÜ HİBRİT GELDİ

Yeni nesil Renault Clio ile dizel motorlar tamamen tarihe karıştı. Zirvede artık 1.8 litrelik benzinli motor ve iki elektrik motoruyla toplam 160 beygir güç üreten E-Tech tam hibrit sistem yer alıyor; bu, önceki hibritten 15 beygir daha fazla güç anlamına geliyor.

Hibrit versiyonun 0-100 km/s hızlanması 8,3 saniye sürerken, ortalama tüketim 3,9 lt/100 km'ye kadar düşürüldü.

Renault, şehir içi yolculukların yüzde 80'inin elektrikle yapılabileceğini ve toplam menzilin 1.000 kilometreyi bulduğunu iddia ediyor.

LPG VE YENİ TCe MOTOR

Daha uygun fiyatlı seçenek olarak 115 beygirlik 1.2 litrelik TCe turbo benzinli motor, manuel ya da 6 ileri çift kavramalı otomatikle sunulacak.

Ayrıca Türkiye'de ilgi çekmesi beklenen 120 beygirlik LPG’li Eco-G versiyonu da motor seçenekleri arasında yerini alacak.

Makyajlı kasadan korunan 29 farklı gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılan yeni Renault Clio, Evolution, Techno ve Esprit Alpine paketleriyle 2026’da yollara çıkacak.

Otomobilin fiyatı ise henüz açıklanmadı.