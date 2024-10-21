Yeni Suzuki Swift kasımda Türkiye'de satışa çıkacak

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Suzuki'nin heyecanla beklenen yeni Swift modeli, kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Japon otomotiv devi, 23 Ekim'de yeni Swift için ön siparişleri almaya başlayacak.

Yeni Swift, yakıt verimliliği ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle sınıfında fark yaratmayı hedefliyor.

Suzuki'nin Akıllı Hibrit Teknolojisi (SHVS) ile donatılan 1.2 litrelik 3 silindirli benzinli motor, 100 kilometrede sadece 4.7 litre karma yakıt tüketimi sunuyor. Bu da yeni Swift'i kendi segmentinde en çevreci araçlardan biri yapıyor.

Yeni Swift, tasarımında da dikkat çekici yenilikler sunuyor. Parlak siyah renkteki geniş ön ızgara, L tasarımlı LED aydınlatmalar ve çift renk seçenekleri, araca daha enerjik ve sportif bir görünüm kazandırıyor. 16 inç alaşım jantlar ve sportif arka tasarım da bu görünümü tamamlıyor.

Yeni Swift, güvenliği artırmak için ileri sürüş destek sistemleriyle donatıldı. Bu sistemler, hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklarda sürücülere daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

FİYATI AÇIKLANMADI

23 Ekim'de ön siparişe açılacak olan yeni Suzuki Swift'in Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Fiyatın ön sipariş tarihi veya lansman tarihi civarında açıklanması bekleniyor.