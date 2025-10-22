Yeni Tesla Roadster, 2025 bitmeden tanıtılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tesla'nın yıllardır merakla beklenen ikinci nesil Tesla Roadster modeli için en net tarih verildi.

Baş tasarımcı Franz von Holzhausen, aracın 2026 gelmeden önce tanıtılacağını doğruladı.

Bu, modelin ilk kez 2017’de açıklanmasının ardından verilen en somut söz oldu. Tanıtım etkinliğinde aracın dış tasarımı ve performans özellikleri birlikte gösterilecek.

FİZİK KURALLARINI ZORLAYACAK

Tesla, bu modeli "fizik kurallarının sınırlarını zorlayan" bir süper otomobil olarak tanımlıyor.

Özellikle 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında çıkabileceği iddiası beklentileri yükseltmiş durumda.

Tesla'nın bu hamleyle süper otomobil tutkunlarını da hedeflediği belirtiliyor. Tanıtımın ardından üretim ve teslimat takviminin de netleşmesi bekleniyor.