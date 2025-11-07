Yeni Toyota C-HR Hybrid GR SPORT Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Coupe SUV segmentinin dikkat çeken modeli Toyota C-HR Hybrid, artık GR SPORT versiyonuyla da tercih edilebiliyor.

Ürün gamının en üstünde konumlanan bu yeni versiyon, sportif tasarımıyla öne çıkıyor.

5. NESİL HİBRİT MOTOR

Toyota C-HR Hybrid GR SPORT, 140 HP güç üreten 5. nesil 1.8 litrelik hibrit motorla donatıldı.

Araç, Toyota'nın motor sporlarındaki başarılarından ilham alan tasarım detaylarıyla sportif çekiciliği bir adım ileri taşıyor.

SPORTİF İÇ VE DIŞ TASARIM

Modelin dışında GR logolu ve sportif lake siyah ön ızgara dikkat çekiyor. Kabin içinde ise GR logosuna sahip vegan deri direksiyon, kırmızı dikişli döşemeler ve kabartmalı GR logoları bulunan deri ve süet spor koltuklar yer alıyor.

KAPSAMLI DONANIM LİSTESİ

GR SPORT donanımında Termal Yalıtımlı Panoramik Cam Tavan, 12.3 inç multimedya sistemi ve 12.3 inç dijital gösterge ekranı standart olarak sunuluyor.

Ayrıca 19 inç alüminyum jantlar, 64 renkli ambiyans aydınlatması, 360 derece panoramik görüntü monitörü ve 9 hoparlörlü JBL ses sistemi de pakete dahil.

TOYOTA T-MATE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Araç, Toyota Safety Sense 3, Park Asistanı ve Sürüş Asistanlarını entegre eden T-Mate güvenlik özellikleriyle geliyor.

Ön Çarpışma Önleyici, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ve Kör Nokta Uyarı sistemi gibi gelişmiş teknolojiler, güvenli bir sürüş deneyimi vadediyor.

TOYOTA C-HR HYBRID GR SPORT FİYAT LİSTESİ

1.8 Hybrid Flame e-CVT - 1 milyon 995 bin TL

1.8 Hybrid Passion e-CVT - 2 milyon 289 bin TL

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT - 2 milyon 436 bin TL

1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT - 2 milyon 559 bin TL

1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT - 2 milyon 562 bin TL