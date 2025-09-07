Yeni Volkswagen Golf test edilirken kameralara yakalandı

Volkswagen'in efsanevi hatchback modeli Golf'ün dokuzuncu nesli, Güney Avrupa yollarında test edilirken ilk kez görüntülendi.

2027 yılında tanıtılması beklenen Yeni Volkswagen Golf, markanın teknolojik yeniliklerini taşıyacak ancak tamamen elektrikli bir otomobile dönüşmeyecek.

MEVCUT GÖVDE ALTINDA TEST EDİLİYOR

Paylaşılan fotoğraflarda prototipin kamuflajsız olması dikkat çekti.

Bunun nedeninin, yeni platformun mevcut Golf GTE gövdesi altında gizlenerek test edilmesi olduğu belirtiliyor.

ODAK NOKTASI HİBRİT MOTORLAR

Aktarılan bilgilere göre Volkswagen, Golf modelinde ağırlıklı olarak "hafif hibrit" ve "tam hibrit" sistemlere yer verecek.

Alman şirket, aynı segmentte tamamen elektrikli bir model planlıyor, ancak bu aracı Golf isminden bağımsız, ayrı bir model olarak piyasaya sürecek.