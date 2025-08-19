Yeni Volkswagen T-Roc böyle görünecek: İlk görsel paylaşıldı

Volkswagen, Avrupa'nın en popüler modellerinden biri olan T-Roc'un yeni nesli için ilk resmi ipucunu paylaştı.

Markanın Tasarım Müdürü Andreas Mindt tarafından yayınlanan teaser görseli, aracın "çok yakında" tanıtılacağını doğruluyor.

TANITIM MÜNİH OTOMOBİL FUARI'NDA OLABİLİR

Mindt'ın paylaşımında kullandığı hashtag'ler, Yeni Volkswagen T-Roc modelinin önümüzdeki haftalarda düzenlenecek Münih Otomobil Fuarı'nda (9-14 Eylül) sergileneceğine işaret ediyor.

Volkswagen, bu paylaşımla fuar öncesi kamuoyunun dikkatini çekerek beklentiyi artırmayı hedefliyor.

TASARIM VE TEKNOLOJİDE NELER BEKLENİYOR

Yeni nesil T-Roc'un, markanın yeni tasarım diline uygun olarak daha modern ve yontulmuş hatlara sahip olması bekleniyor.

Ayrıca güncellenmiş bir multimedya sistemi, yeni nesil sürüş destek sistemleri ve verimliliği artıracak hibrit bir güç ünitesi de beklenen yenilikler arasında.