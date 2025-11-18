Yeni Volkswagen T-Roc R, 2027'de yollarda olacak: İşte beklenen özellikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volkswagen, popüler performans SUV T-Roc R modelinin ikinci neslini 2027 yılında yollara çıkarmayı planlıyor.

Yeni model, en son Golf R ile aynı güç aktarma organlarını kullanarak hafif hibrit teknolojisiyle desteklenecek.

EURO 7 UYUMLU MOTOR

Araçta kullanılacak motorun 328 beygir güç ve 395 lb-ft tork üretmesi bekleniyor.

Sisteme eklenen elektrik desteği motorun gücünü artırmaktan ziyade, yaklaşan Euro 7 emisyon düzenlemelerine uyum sağlamayı hedefliyor.

Standart yedi ileri çift kavramalı şanzımanla gelecek olan modelde, Volkswagen'in dört tekerlekten çekiş sisteminin en son versiyonu kullanılacak.

Ayrıca alıcılara, Golf R modelinde olduğu gibi Akrapovic titanyum egzoz sistemi opsiyonu sunulacak.

MQB EVO PLATFORMU VE YENİ TASARIM

Yeni T-Roc R, Passat ve Tiguan gibi modellerde de kullanılan MQB Evo platformuna geçiş yapacak.

Bu değişiklik, araca daha geniş bir iz genişliği kazandırırken Golf GTI Edition 50'den alınan süspansiyon bileşenleriyle daha iyi bir yol tutuş vadediyor.

Tasarım tarafında ise daha agresif ön ve arka tamponlar ile R serisine özel stil dokunuşları dikkat çekecek.

İç mekanda yeni direksiyon simidi, spor koltuklar ve modele özgü dijital gösterge grafikleri yer alacak.

EKİM 2027'DE ÜRETİM BAŞLIYOR

Yeni T-Roc R, önceki modellere göre daha geniş performans lastikleriyle donatılmış 20 inç jantlara sahip olacak.

Aracın üretiminin 2027 yılının Ekim ayında başlaması ve kısa süre sonra satışa sunulması planlanıyor.