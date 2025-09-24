Yenilenen Nissan Sentra tanıtıldı: İşte özellikleri

Nissan'ın sedan modeli Sentra, 2026 model yılı için kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçti.

Şirketin Versa modelini üretimden kaldırma planıyla birlikte, yenilenen Nissan Sentra markanın en ulaşılabilir sedan seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

YENİ TASARIM VE AERODİNAMİK İYİLEŞTİRMELER

Tasarım tarafında Nissan’ın evrimleşen V-motion ön ızgarası, daha ince far tasarımıyla bütünleşerek araca modern bir görünüm kazandırıyor.

Aerodinamik verimliliği artırmak için küçültülmüş çamurluk açıklıkları ve sürtünmeyi azaltan yan aynalar gibi yenilikler yapılmış.

Kaputun altında ise bir değişiklik bulunmuyor; 149 beygir güç üreten 2.0 litrelik motor, Xtronic CVT şanzımanla görev yapmaya devam ediyor.

İÇ MEKANDA DAHA BÜYÜK EKRANLAR

İç mekânda 7 inçlik bir gösterge ekranı ve 12,3 inçlik dokunmatik multimedya ekranı artık standart olarak sunuluyor.

Giriş seviyesinde Android Auto ve Apple CarPlay desteği kablolu olarak gelirken, üst paketlerde 12,3 inçlik tam dijital gösterge paneli ve kablosuz bağlantı özellikleri yer alıyor.

YENİ NISSAN SENTRA FİYATI

Yeni Nissan Sentra'nın fiyatı henüz belli olmasa da 2025 modelin yaklaşık 23 bin dolarlık başlangıç fiyatına yakın bir seviyede olması bekleniyor.