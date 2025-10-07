Yenilenen Suzuki XBee satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Japon otomobil üreticisi Suzuki, küçük ama kendine has bir karaktere sahip olan SUV modeli XBee’yi yenileyerek Japonya’da satışa sundu.

İlk kez 2017'de tanıtılan model, makyajla birlikte artık çok daha modern bir görünüme kavuştu.

YENİ TASARIM VE GÜNCELLENMİŞ KABİN

Aracın ön bölümünde yarı dairesel modern LED farlar ve inceltilmiş ızgara öne çıkarken, arka kısımda da yeni stop lambaları bulunuyor.

İç mekanda ise 7 inçlik dijital gösterge paneli artık standart olarak sunuluyor.

Üst donanımlarda head-up display ve 9 inçlik multimedya ekranı yer alırken, yeni direksiyon simidi ve yeniden tasarlanan havalandırma ızgaraları da iç mekana daha modern bir hava katıyor.

TURBO MOTORA VEDA, HAFİF HİBRİTE MERHABA

Makyajla birlikte en önemli değişiklik motor tarafında yaşandı; önceki 1.0 litrelik turbo motorun yerini artık 1.2 litrelik üç silindirli yeni bir hafif hibrit motor aldı. 81 beygir güç üreten bu motor, CVT şanzımanla kombine ediliyor.

Hem 4x2 hem de 4x4 seçeneklerle tercih edilebilen yenilenen Suzuki XBee'nin Japonya'daki başlangıç fiyatı yaklaşık 14 bin 700 dolar olarak açıklandı.