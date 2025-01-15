Yenilenen Tesla Model Y yakında Türkiye'de satışa çıkabilir

Haber Merkezi

Elektrikli otomobil devi Tesla, geçtiğimiz yıl satışlarda yaşadığı düşüşü telafi etmek için hız kesmeden çalışıyor.

Şirket, bugün itibarıyla yenilenen Model Y "Juniper"ın Avrupa üretimini Almanya'daki Gigafactory Berlin'de başlattığını duyurdu.

Bu da otomobilin yakında Türkiye'ye gelmesi ihtimalini güçlendiriyor.

GİGAFACTORY BERLİN'DE ÜRETİM BAŞLADI

Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Tesla'nın Gigafactory Berlin tesisindeki çalışanlar, yeni Model Y'nin üretimine başlanacağı bilgisini aldı.

Üretim hattına başlanan Model Y "Juniper", Tesla'nın Avrupa pazarındaki iddiasını güçlendirmesi bekleniyor.

MODEL Y, DÜNYANIN EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ ARACI

Tesla'nın Avrupa'daki tek üretim tesisi olan Gigafactory Berlin, sadece Model Y üretiyor. Geçtiğimiz yıl dünyanın en çok satan elektrikli aracı olan Model Y, Tesla'nın küresel satışlarında önemli bir rol oynuyor.

YENİLENEN MODEL Y'NİN ÖZELLİKLERİ

"Juniper" lakaplı yenilenen Tesla Model Y, tasarım ve donanım alanlarında birçok yenilik sunuyor.

Yeniden tasarlanan ön ve arka bölüm, daha şık bir görünüm sağlarken, iç mekanda da bazı değişiklikler yapıldı.

Arka yolcular için yeni bir bilgi-eğlence ekranı eklenirken, süspansiyon sistemi de daha konforlu hale getirildi.

VİTES KOLU KALDIRILDI

Yenilenen Model Y'de vites kolu direksiyon kolonundan kaldırıldı ve sadece sinyal kolu bırakıldı. Bu değişiklik, Cybertruck ve yenilenen Model 3'te de uygulanmıştı.

AVRUPA TESLİMATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Yenilenen Model Y'nin Avrupa'daki teslimatlarının ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak, Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi pazarlarda siparişler alınmaya başlandı.

KUZEY AMERİKA, SON SIRADA

Yenilenen Model 3'te olduğu gibi, yenilenen Model Y'nin de Kuzey Amerika pazarına en son geleceği tahmin ediliyor.

TESLA SATIŞLARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Tesla, 2024 yılında küresel teslimatlarda yüzde 1'lik bir düşüş yaşadı. Şirket, yenilenen Model Y ve diğer yeni modelleriyle bu düşüşü telafi etmeyi ve satışlarını artırmayı hedefliyor.