Yerli üretim Fiat Ulysse satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fiat Professional’ın Scudo ailesine ait binek modeli Ulysse’nin üretimi, Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda resmen başladı. Yerli üretim 8+1 koltuklu model, lansmana özel fiyat ve kredi fırsatlarıyla satışa sunuldu.

LANSMANA ÖZEL FİYAT VE KREDİ FIRSATI

Fiat Ulysse’nin "Konfor Paketli" versiyonu, 2 milyon 86 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Ayrıca lansman kapsamında 1 milyon TL’ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı da sağlanıyor.

180 BEYGİR GÜÇ VE OTOMATİK ŞANZIMAN

Araç, 180 HP güç ve 400 Nm tork üreten 2.2 litrelik Multijet dizel motorla donatıldı. Bu güçlü motora 8 ileri tam otomatik şanzıman eşlik ederken, ortalama yakıt tüketimi 6,6-7,4 litre arasında değişiyor.

GENİŞ YAŞAM ALANI VE ZENGİN DONANIM

Lounge ve Konfor donanım seviyeleriyle gelen model, 3+3+3 koltuk düzeni ve elektrikli sürgülü kapılarıyla geniş bir iç mekan sunuyor.

Araçta panoramik cam tavan, 10 inçlik multimedya ekranı ve gelişmiş güvenlik sistemleri standart olarak yer alıyor.