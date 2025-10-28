Zirvede Tesla var: İşte eylülde Avrupa'da en çok satılan otomobiller

- Tesla Model Y, eylülde 25.938 adet satılarak Avrupa'da en çok satılan otomobil oldu.
- Renault Clio ikinci, Dacia Sandero ise üçüncü sırada yer aldı.
- Çinli otomobil markalarının satışları da önemli ölçüde artış gösterdi.
Tesla, Avrupa pazarında inişli çıkışlı bir performans sergilese de Tesla Model Y, eylül ayında yeniden Avrupa'nın en çok satan otomobili olmayı başardı.
Geçen ay Avrupa'da, 25 bin 938 adet Tesla Model Y teslimatı gerçekleştirildi.
Bu rakam, 2024'ün Eylül ayına göre yüzde 8,6'lık bir düşüş anlamına gelse de model için güçlü bir toparlanma sinyali verdi. Model Y, ağustos ayında 17'nci, temmuzda ise 60'ıncı sıraya kadar gerilemişti.
Eylül ayı sıralamasında Tesla Model Y'nin ardından 20 bin 146 adetle Renault Clio ikinci, 19 bin 200 adetle Dacia Sandero ise üçüncü sırada yer aldı.
Ancak yıllık bazda Dacia Sandero 185 bin 947 adet satışla liderliğini korurken, Model Y 109 bin 793 adetle 17. sırada bulunuyor.
ÇİNLİ MARKALAR PAZAR PAYINI İKİYE KATLADI
Tesla'nın bu başarısının yanı sıra, eylül ayında Avrupa'da Çinli otomobil markalarının rekor büyümesi de dikkat çekti.
Avrupa’da satılan her 100 yeni otomobilden 7,4’ü Çinli markalara ait oldu. Bu oran bir yıl önce yalnızca yüzde 3,3 seviyesindeydi.
Eylül ayında toplam 90 bin 571 adet Çinli otomobil satılırken, MG 33 bin 536 adetle listenin başında yer aldı ve BYD satışlarını bir yılda beş kattan fazla artırdı.
EYLÜLDE AVRUPA'DA EN ÇOK SATILAN 10 MODEL
Tesla Model Y - 25 bin 938
Renault Clio - 20 bin 146
Dacia Sandero - 19 bin 200
Volkswagen T-Roc - 18 bin 652
Volkswagen Golf - 18 bin 256
Volkswagen Tiguan - 17 bin 852
Kia Sportage - 16 bin 989
Ford Puma - 16 bin 758
Toyota Yaris Cross - 15 bin 951
Opel Corsa - 15 bin 545