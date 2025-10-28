Zirvede Tesla var: İşte eylülde Avrupa'da en çok satılan otomobiller

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tesla, Avrupa pazarında inişli çıkışlı bir performans sergilese de Tesla Model Y, eylül ayında yeniden Avrupa'nın en çok satan otomobili olmayı başardı.

Geçen ay Avrupa'da, 25 bin 938 adet Tesla Model Y teslimatı gerçekleştirildi.

Bu rakam, 2024'ün Eylül ayına göre yüzde 8,6'lık bir düşüş anlamına gelse de model için güçlü bir toparlanma sinyali verdi. Model Y, ağustos ayında 17'nci, temmuzda ise 60'ıncı sıraya kadar gerilemişti.

Eylül ayı sıralamasında Tesla Model Y'nin ardından 20 bin 146 adetle Renault Clio ikinci, 19 bin 200 adetle Dacia Sandero ise üçüncü sırada yer aldı.

Ancak yıllık bazda Dacia Sandero 185 bin 947 adet satışla liderliğini korurken, Model Y 109 bin 793 adetle 17. sırada bulunuyor.

ÇİNLİ MARKALAR PAZAR PAYINI İKİYE KATLADI

Tesla'nın bu başarısının yanı sıra, eylül ayında Avrupa'da Çinli otomobil markalarının rekor büyümesi de dikkat çekti.

Avrupa’da satılan her 100 yeni otomobilden 7,4’ü Çinli markalara ait oldu. Bu oran bir yıl önce yalnızca yüzde 3,3 seviyesindeydi.

Eylül ayında toplam 90 bin 571 adet Çinli otomobil satılırken, MG 33 bin 536 adetle listenin başında yer aldı ve BYD satışlarını bir yılda beş kattan fazla artırdı.

EYLÜLDE AVRUPA'DA EN ÇOK SATILAN 10 MODEL

Tesla Model Y - 25 bin 938

Renault Clio - 20 bin 146

Dacia Sandero - 19 bin 200

Volkswagen T-Roc - 18 bin 652

Volkswagen Golf - 18 bin 256

Volkswagen Tiguan - 17 bin 852

Kia Sportage - 16 bin 989

Ford Puma - 16 bin 758

Toyota Yaris Cross - 15 bin 951

Opel Corsa - 15 bin 545