Otoyolda iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
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Düzce'de korkutan bir kaza yaşandı.
Saat 17.30 sıralarında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobilde bulunan M.G., N.G., B.G. ve M.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER
Araçta sıkışanlar Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)