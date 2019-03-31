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Oy kullanmak için Avustralya'dan geldi

Avustralya'da yaşayan İbrahim Kazal (61), 12 bin TL harcayarak Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelerek oyunu kullandı.

Haber Merkezi | 31.03.2019 - 16:35..
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Yirmi yıldan bu yana Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan, ticaretle uğraştığını söyleyen İbrahim Kazal, yerel seçimlerde oyunu kullanmak için önceki gece Türkiye'ye geldiğini belirtti.

12 BİN LİRA HARCADI

Oy kullanmak için yaklaşık 15 bin kilometre uzaklıktan geldiğini ifade eden İbrahim Kazal, oy masrafları için 12 bin TL harcadığını, oyunu Darıca 60. Yıl Ortaokulu'nda kullandığını belirtti. İki gün sonra tekrar Avustralya'ya dönüş yapacağını söyleyen İbrahim Kazal, "Ben sadece oy için değil, 26 Ağustos Kocatepe Yürüyüşü için de gelirim. Ben Cumhuriyet için, Atatürk için oy kullanırım. Biz Cumhuriyet'in kazandığı toprakların insanlarıyız." dedi.

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