Oytun Erbaş, sağlıklı bir cinsel yaşamın sırrını verdi

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Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan 'Bilim Plus' programında yine dikkat çeken açıklamalar yaptı.

DÜZENLİ İLİŞKİNİN ÖNEMİ

Cinsel konulara değinen ve bir izleyicinin "erken boşalma" sorunundan bahsetmesi üzerine konuşan Erbaş, "Düzenli cinsel ilişki erken boşalmayı önlüyor." dedi.

"ANTİDEPRESAN YAZIYORUZ"

Cinsel gerginlikten de bahseden Erbaş, "Bütün erkekler bunu bilir. Erken boşalmada en iyi yöntem, biz antidepresan yazıyoruz, hepsi geç boşaltır. Küçük doz ama." dedi.

"DİKKATİNİZİ BAŞKA YERE VERİN"

Erbaş, ayrıca dikkatini başka yere yönelten erkeklerin geç boşalacağını ve kendisini sıkan erkeklerin erken boşalma yaşayacağını söyledi.